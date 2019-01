VÍDEO: pais se abrigam em igreja para “fugir” de chuva e dormem em fila para matricular filhos em escola de Vilhena

A falta de informações da Secretaria Municipal de Educação (Semed) fez com que inúmeros pais corressem para tentar garantir vaga nas escolas públicas municipais com o início das matrículas nesta segunda-feira, 7, em Vilhena. Relembre AQUI

Apesar do Direito à Educação ser uma garantia constitucional, pais ficaram mais de 24 horas em filas e dormiram em escolas municipais.

Entretanto, uma cena inusitada aconteceu na tarde deste domingo, 6, na escola municipal de educação infantil professora Aparecida da Silva, localizada no final da avenida Paraná: pais tiveram que se abrigar numa igreja para “fugir” da chuva, já que a escola estava fechada.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os pais chegaram à unidade educacional por volta das 06h, e tiveram a informação de que somente às 16h00 abririam os portões para atendimento ao público. Contudo, a chuva começou a cair por volta das 15h00 e os pais correm à igreja, único local disponível no momento para se proteger.

A direção da escola só teria iniciado o atendimento às 17h30. Durante à noite, pais dormiram na unidade educativa.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição da assessoria da Semed para eventuais esclarecimentos.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação

Vídeo: Divulgação