Casa onde vítima de homicídio estava hospedada é incendiada em Vilhena

Uma residência localizada na Avenida Perimetral, no setor 19 de Vilhena, foi incendiada na manhã de segunda-feira, 07, e a proprietária acredita que o incêndio tenha sido criminoso, porque a vítima de um homicídio ocorrido na noite do último sábado, 05, estava hospedada no local.

De acordo com o registro da ocorrência, quando a polícia chegou ao imóvel, o fogo já havia sido controlado pela moradora e seu genro, que afirmaram que ao chegarem em casa, se depararam com um dos quartos em chamas, onde foi consumido roupas e parte de uma cama.

A dona da casa afirmou aos militares, que Eliana, de 40 anos, que foi assassinada com um golpe de faca no pescoço na noite do referido sábado, era sua amiga e estava hospedada em sua casa a alguns dias, acreditando que o incêndio tenha alguma relação com o caso.

Diante das alagações da vítima, uma guarnição realizou diligências pela localidade, mas não logrou êxito na identificação do autor do crime.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa