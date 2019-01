Governador Marcos Rocha nomeia quem ficará à frente da PGE, Idaron, Politec e Ouvidoria Geral

Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (8), no gabinete da governadoria, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, deu posse ao procurador-geral do Estado, Juraci Jorge da Silva, e ao procurador adjunto, Leri Antônio Souza e Silva, que permanecem nos cargos.

Também foram nomeados o diretor geral da Polícia Técnica Cientifica (Politec), Domingos Sávio Oliveira da Silva, a diretora adjunta, Ana Júlia Frazão Paiva, o ouvidor geral do Estado, Cel. BM Silvio Luiz Rodrigues, e o presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Júlio Cesar Rocha Peres.

“Desejo a todos os empossados que consigam dedicar todas as suas forças para ajudar o nosso estado e é essa a minha confiança. Não existe isso de vamos trazer uma pessoa para ajudá-lo. A pessoa que vir trabalhar conosco é porque nós acreditamos que ela vai produzir e muito para a sociedade’’, garantiu o governador.

“Eu vejo aqui uma grande equipe, pessoas competentes e com responsabilidade’’, disse o vice-governador José Jordan.

Durante a solenidade prestigiada por secretários e superintendentes, o governador reafirmou o compromisso de trabalhar em benefício da população rondoniense. ‘‘Vamos começar a ver com a estrutura montada o estado se desenvolver. Com todos os técnicos escolhidos porque são todos técnicos como eu sou também. Sou servidor público de carreira. Não adianta a gente pensar só no nosso umbigo e esquecer da população que juramos proteger e trabalhar por ela. Vamos juntos mudar Rondônia e mudar Rondônia de verdade’’, disse o governador.

“Eu quero afirmar que vou fazer minha parte para cortar despesas para que sobre recurso para investimentos no Estado. Nós precisamos fortalecer o nosso setor produtivo. Tanto eu como o coronel não fizemos compromisso durante a campanha em colocar pessoas [na equipe de governo]. Nós vamos olhar para nosso Estado”, reforçou Jordan.

EQUIPE TÉCNICA



O procurador-geral do Estado destacou como positiva a escolha de técnicos para compor a equipe de governo. “Eu fico feliz de participar dessa gestão juntamente com o meu colega Leri e ainda mais com a nomeação de colegas secretários que já tem experiências em suas pastas em decorrência de gestões anteriores. Nós do quadro técnico representamos a história do estado de Rondônia e, todos nós, os empossados, temos o comprometimento com a essa gestão no sentido de trabalhar ainda mais para o engrandecimento do nosso estado de Rondônia”, afirma Juraci.

Júlio Peres ao assumir a Idaron, que tem como característica principal a fiscalização e defesa agropecuária, disse que o objetivo principal é restruturação e modernização da agência. Essa é a primeira vez que um servidor do quadro do governo ocupa a presidência do órgão. Para o diretor geral da Politec, Domingos Sávio, a principal missão é melhorar a qualidade do serviço prestada à população para contribuir com a investigação criminal e como consequência reduzir o índice de criminalidade no Estado.

O ouvidor geral do Estado, Cel. BM Silvio Luiz Rodrigues, destacou que o contato com a população pode ser feito através do site da Ouvidoria e pelo 0800 647 7071.‘‘A Ouvidoria é o elo de ligação da população e o governo, inclusive há na legislação a garantia da proteção e preservação do direito do usuário ao serviço público. Hoje pela manhã o governador falou em criar parâmetros para definir nossas metas e o melhor parâmetro é o povo. Então informações, denúncias, reclamações devem ser feitas para a Ouvidoria se identificando ou mesmo como anônimo, que serão analisadas e encaminhadas para serem respondidas’’, disse.

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Ésio Mendes