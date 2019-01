Jovem é detida em posse de veículo adulterado

No final da manhã desta terça-feira, 08, uma jovem de 26 anos foi detida após a Polícia Militar localizar nos fundos de seu quintal, uma motocicleta Honda Bros 150 com cor e números de identificação adulterados.

De acordo com o registro da ocorrência, denúncias anônimas deram conta de que em uma residência localizada na Avenida 1° de Maio, no Centro de Vilhena, havia uma motocicleta de procedência suspeita.

Quando chegaram ao local, os militares fizeram contato com uma moradora, que assumiu a propriedade do veículo, que havia sido pintado de preta com tinta spray e que estava com o número do chassi e do motor raspados.

Ao ser questionada sobre a procedência do veículo, a jovem alegou ser produto de herança de seu pai e que as adulterações haviam sido feitas para usar o veículo em trilha.

Devido ter entrado em contradição com relação ao tempo em que havia herdado o referido veículo e não nem ter apresentado a documentação do mesmo, a jovem foi conduzida a delegacia para prestar mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto e fotos: Extra de Rondônia