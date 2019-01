Motocicleta furtada em posto de combustíveis é recuperada pela PM

A recuperação de uma motocicleta Honda CG Titan de cor prata, com placa NDD-2909, ocorreu na manhã desta terça-feira, 08, na Avenida 34, esquina com a Geraldo Rodrigues Corrêa, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar (PM) avistou dois jovens transitando na referida motocicleta, e ao perceberem que seriam abordados, estacionaram o veículo.

Quando questionados sobre a propriedade da motocicleta, que através de consulta no sistema do Detran foi comprovado se tratar do produto de um furto ocorrido na sexta-feira, 04, no pátio do posto de combustíveis Bodanese, nenhum dos suspeitos, de 19 e 18 anos, assumiu.

Porém, no celular do agente de de 18 anos, foram encontradas fotos do colega, com a motocicleta, tendo ambos recebido voz de prisão por receptação de produto roubado, sendo apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia