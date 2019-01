Novo Secretário Regional toma posse e explica prioridades de atividades no Cone Sul

O agente penitenciário Nilton Gomes Cordeiro assumiu, nesta segunda-feira, 7, o comando da Secretaria Executiva Regional do Cone Sul, com sede em Vilhena.

À reportagem do Extra de Rondônia, ele explicou que inicia a nova fase profissional tendo como foco a implantação de uma metodologia de trabalhar em parceria com as demais secretarias e os sete municípios da região, visando desenvolver as políticas públicas.

“Estreitaremos os laços com os prefeitos do Cone Sul visando o bem com a sociedade. Há projetos em andamento na Secretaria, estou tomando conhecimento da situação. Por enquanto, não há pendências, e sim dar continuidade aos projetos”, disse.

Com relação a indicações em cargos do governo no Cone Sul, Gomes afirmou que alguns já foram ocupados e que a gestão do governador Marcos Rocha preza pelo conhecimento e competência técnica.

Em Vilhena, já foram nomeados: a professora Marizete Rover é a nova titular da Coordenadoria Estadual de Educação (CER), Alexsandro Pereira da Silva na direção geral do presídio feminino e monitoramento, Dirceu Martins na direção geral do presídio Cone Sul, Márcio Rogério na direção da Casa do Egresso e Antônio da Cruz na direção da Casa de Detenção.

CURRICULUM

Nilton Gomes agente penitenciária há 14 anos, graduado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Direito Tributário, e Terapia Comunitária Integrativa (análise de conflitos e dificuldades sociais). Foi diretor do Centro de Ressocialização do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia