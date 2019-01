Secretário anuncia implantação de matrículas on line e desmente falta de vagas em escolas de Vilhena

Com a finalidade de evitar a correria e, principalmente, que pais durmam em filas de escolas para garantir vagas dos seus filhos (leia AQUI), o secretário municipal de educação, Clésio Cassio Almeida Costa, anunciou a informatização das (re)matrículas já para 2020.

À reportagem do Extra de Rondônia, o titular da Semed afirmou que a ação vai possibilitar aos pais mais tranquilidade, permitindo consultar as vagas na rede pública de ensino via internet e, ao mesmo tempo, planejar as matrículas.

NÃO VAI FALTAR VAGAS

Almeida também desmentiu boatos de suposta falta de vagas nas escolas públicas do município.

Ele garantiu que todos os alunos terão vagas. “Nenhum aluno vai ficar fora de sala de aula. De repente pode existir preferência de pais por escolas. Mas garantimos que há vagas para todos. As unidades educativas atendem normalmente de segunda a sexta-feira, é o horário de expediente”, salientou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia