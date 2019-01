Vilhena abrirá processo seletivo para contratação de 65 professores emergenciais

A prefeitura de Vilhena abrirá na próxima semana um processo seletivo visando a contratação de 65 professores com atuação em nível III, áreas especificas e pedagogos, para atender escolas municipais da área rural e urbana. As inscrições ocorrerão de 14 a 16 de janeiro, sendo de caráter emergencial e temporário.

Para a seleção dos profissionais será feito análise de currículo e avaliação de títulos. A inscrição será presencial no período acima citado, das 07h às 13h.

Os salários variam de acordo com a carga horária e área de atuação. O contrato terá o prazo de 12 meses e poderá ser prorrogado para igual período.

Para realização da inscrição é necessário acessar o site oficial do município, onde constará o edital com informações de todos os procedimentos para inscrição, além da ficha que deverá ser impressa, preenchida e assinada.

Será necessário também apresentar junto à ficha de inscrição os seguintes documentos: fotocópia e original do documento oficial com foto (RG ou CNH ou CTPS); comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF); curriculum vitae; fotocópia e original dos títulos.

Toda a documentação e ficha de inscrição deverá ser entregue em envelope A4 na sala do Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4134 – Jardim América.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação