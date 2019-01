Vilhenense afirma ter sofrido golpe ao comprar passagens em agência de viagens; vendedora seria Bombeiro Militar

Uma jovem de 27 anos, moradora do Bairro Bodanese, em Vilhena, procurou a Polícia Civil para denunciar que havia sido vítima de estelionato, pois tinha acabado de descobrir que passagens que comprou de uma agência de viagens de Porto Velho, eram falsas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima alega ter comprado passagens de ida e volta para a cidade de Natal/RN, em uma agência de viagens de nome Aerotur, localizada no Bairro Tancredo Neves, em Porto Velho, porém, descobriu que as mesmas não existiam no sistema da empresa de transportes escolhida por ela.

A vítima alegou ainda ter pagado o valor de R$ 1.460,00 pelas passagens e que a vendedora responsável pela negociação é Bombeiro Militar na cidade de Cacoal.

Texto e foto: Extra de Rondônia