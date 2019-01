Chuva alaga ruas e moradores de Porto Velho usam barco para resgatar passageiros em ônibus

Logo pela manhã desta quarta-feira, 09, uma forte chuva atingiu a cidade Porto Velho deixando várias avenidas inundadas e gerando caos e transtornos aos moradores da capital.

Os pontos de maior inundação se concentraram no cruzamento das avenidas Rio de Janeiro com Rio Madeira, Pinheiro Machado com Guaporé e Rua Daniela, ficando totalmente alagadas e intransitáveis.

Em um vídeo recebido pela equipe do Extra de Rondônia, alguns motoristas se arriscaram na travessia pelas avenidas, e muitos tiveram grandes prejuízos, pois a água estava em uma altura considerável, o que veio a gerar problemas mecânicos nos veículos. Já os passageiros de um onibus tiveram que ser socorridos por um barco.Confira.

Texto: Extra de Rondônia com informações do Rondoniaovivo

Fotos: Rondoniaovivo

Vídeo: Internauta