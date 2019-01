Homem tem cerca de 100 M³ de cascalho furtados de propriedade rural

O dono de uma propriedade rural, localizada no setor Tenente Marques, Gleba Iquê, em Vilhena, foi vítima de um furto inusitado, onde os ladrões levaram cerca de 100 M³ de cascalho.

A esposa do proprietário, que procurou a Unidade Integrada de Segurança Público (Unisp) para denunciar o crime, relatou que seu marido foi até a propriedade e encontrou árvores derrubadas e um caminho na mata, através do qual os agentes realizaram o transporte do seixo.

As vítimas não possuem suspeitas de quem possa ter praticado o delito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa