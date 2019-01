Prazo para matrículas de aprovados na 1ª chamada do Ifro termina nesta sexta-feira

As matrículas dos aprovados na 1ª Chamada no processo seletivo unificado de 2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) devem ser efetuadas de 07 a 11 de janeiro, nos campi para os quais os candidatos se inscreveram.

A instituição ofereceu mais de três mil vagas distribuídas nas nove unidades em cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, além de cursos de graduação.

Os resultados divididos em classificação geral, classificação por ação afirmativa e classificação por ampla concorrência podem ser conferidos no portal seleção do Ifro.

A lista de documentos que devem ser apresentados no ato da matrícula está relacionada no subitem nº 11.14 dos Editais, que podem ser conferidos nos seguintes links: Graduação, Subsequente e Integrado.

“É importante ressaltar que os candidatos aprovados pelas ações afirmativas/cotas sociais, além de apresentarem os documentos constantes no subitem nº 11.14, deverão apresentar a documentação comprobatória constante no subitem nº 11.15”, destaca a coordenadora da COPEX/IFRO, Carla Coelho.

Os candidatos não convocados em 1ª Chamada deverão acompanhar o cronograma das reuniões, disposto no Anexo II de cada Edital. “Ressaltamos a todos os candidatos que é imprescindível o acompanhamento das publicações relacionadas ao PSU 2019-1, pois caso a matrícula não seja efetivada de acordo com a chamada, independente dos motivos, o candidato perderá o direito a vaga, e outro será convocado”, complementa Carla.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação