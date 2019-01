Unir divulga edital de seleção para mestrado em 2019

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD) do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga o edital de abertura de inscrições para o processo de seleção de candidatos ao curso de mestrado em Administração para ingresso no segundo semestre de 2019.

O PPGMAD/UNIR oferecerá até 20 vagas, sendo 16 regulamentares e 4 suplementares. A novidade este ano é a reserva de vagas suplementares que visam atender a política de ações afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs), pretas, pardas ou indígenas nos cursos de pós-graduação stricto sensu na UNIR, aprovada em dezembro de 2018.

PROCESSO SELETIVO E INSCRIÇÕES

O processo de seleção será realizado em duas etapas. A primeira etapa consiste no teste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e a segunda etapa compreenderá o envio da documentação necessária pelos candidatos classificados na primeira etapa, análise e avaliação da documentação e do anteprojeto de pesquisa; análise de currículo; e entrevista.

Para a seleção deste ano serão consideradas as edições dos testes ANPAD realizados no período de junho de 2017 a março de 2019. As inscrições para a edição de março de 2019 do teste da ANPAD poderão ser realizadas até 21 de fevereiro, no endereço eletrônico http://www.anpad.org.br/teste.php.

Os 60 melhores classificados no teste da ANPAD serão convocados no período de 22 a 24 de abril de 2019 para manifestação de interesse no processo de seleção do PPGMAD. Nesta etapa, os candidatos deverão apresentar todos os documentos listados no Edital 01/2018/PPGMAD/NUCSA/UNIR.

SOBRE O MESTRADO

O Mestrado em Administração (PPGMAD), aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), é um curso regular, acadêmico, gratuito, integral, oferecido no Campus José Ribeiro Filho da UNIR, em Porto Velho, compondo as atividades de Ensino de Pós-Graduação da Unir, com duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses. O PPGMAD está organizado na Área de Concentração “Gestão e Sustentabilidade” e divide-se em duas Linhas de Pesquisa: (LP1) Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações; e (LP2) Governança, Sustentabilidade e Amazônia.

