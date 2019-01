Após autorização da Câmara, prefeito se afasta e vice assume cargo em Colorado

O atual prefeito José Ribamar (PSB), solicitou autorização dos vereadores para se afastar dos trabalhos da prefeitura para tratamento de saúde.

Em seu primeiro ato oficial, o novo presidente da Câmara, vereador Gercino Garcia (PMN), empossou João Batista, e desejou boa sorte ao agora prefeito, para que realize um bom trabalho.

No documento não especifica qual tratamento Ribamar será submetido, apenas descreve que ele passará por um procedimento cirúrgico, necessitando repouso absoluto. Gercino informou que primeiramente foi solicitado 15 dias, podendo ser prolongado conforme o tempo de recuperação determinada pelos médicos.

João Batista, 57 anos, mais conhecido “João da Fórmula 1” é empresário no ramo de auto escola e despachante, e também produtor rural, filiado ao MDB, já assumiu o município em algumas vezes durante as viagens do prefeito, porém, será a primeira vez que comandará de fato os trabalhos em Colorado.

Texto: Assessoria

Foto: Tiago Vieira