CTG de Vilhena convoca membros para assembleia geral

O presidente do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), Ari Antônio Biazzi, convoca todos os associados para uma assembleia geral no próximo dia, 19 de janeiro, a partir das 16h na sede da instituição.

Na ocasião o patrão do CTG fará a prestação de contas do ano de 2018, discutirá o aumento da mensalidade, além de tratar de outros assuntos de interesse dos associados. Confira o edital de convocação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra