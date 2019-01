Estatísticas anuais apontam aumento de quase 28% em furtos e roubos de veículos em Vilhena

Dados do Setor de Estatísticas da Delegacia de Polícia Civil de Vilhena (DPCV) apontam que de janeiro a novembro de 2018, houve um aumento de quase 28% no número de furtos e roubos de veículos, com relação ao mesmo período de 2017. Foram registradas 109 ocorrências em 2017 e 140 em 2018.

As estatísticas apontam ainda, que os veículos mais requisitados pelos ladrões são motocicletas.

Dos casos registrados, 17 foram no Bairro Jardim Eldorado, que ficou com a primeira posição, seguido do Centro, com 14 e Cristo Rei, com 10.

O Jardim Eldorado e o Centro, que são considerados os bairros mais nobres de Vilhena entraram na lista dos mais perigosos, por dois anos consecutivos. Já os bairros mais tranquilos, de acordo com as pesquisas de furtos e roubos de veículos, são 5º Bec, Bairro União, Barão do Melgaço II e III, Marcos Freire, Setor 8 e Alto dos Parecis, que durante os 11 meses, registraram apenas um caso cada. Já o Setor 17, Parque São Paulo, Alto Alegre, Cidade Verde, Embratel e Moisés de Freitas registraram duas ocorrências cada.

Confira o número de furtos de veículos registrados por bairro de janeiro a novembro de 2018.

Jardim Eldorado 17 Centro 14 Cristo Rei 10 Jardim América 9 Bodanese 6 Setor 22 5 Jardim Primavera 5 Jardim das Oliveiras 4 BNH 4 Setor 19 4 Alto Alegre 3 São Jose 3 Setor 17 3 Bela Vista 2 Embratel 2 Cidade Verde 2 Moises de Freitas 2 Parque São Paulo 2 5º BEC 1 Nova Vilhena 1 Boa Esperança 1 Barão do Melgaço II 1 Barão do Melgaço III 1 Setor 8 1 BR-364 1 Área Rural 1 Fonte: Setor de Estatísticas da Polícia Civil de Vilhena Coletado: 09/01/2019

Texto e foto: Extra de Rondônia