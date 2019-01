Jovem contrata garotas de programa, não paga e é cobrado em rede social

Um jovem procurou a Polícia Civil de Vilhena para registrar uma denúncia, após ter sido cobrado através de uma rede social, por duas garotas de programa, que o mesmo assumiu não ter pagado.

De acordo com o denunciante, ele contratou os serviços de duas jovens residentes no Bairro São José, através do aplicativo whatsapp pelo valor de R$ 200,00 e que após ir até a casa delas no dia 26 de dezembro e mantido relações sexuais com as duas, garantiu que as pagaria no dia seguinte, devido estar desprovido de dinheiro no momento.

Como não conseguiu a quantia, o jovem acabou atrasando um pouco mais o pagamento e acabou tendo conhecimento de que as garotas criaram um perfil falso no Facebook, através do qual postaram em paginas de compras e vendas, sua foto com uma tarja vermelha, escrita “Caloteiro”.

Diante dos fatos, o contratante achou cabível registrar uma ocorrência de difamação contra as jovens por exporem sua imagem.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa