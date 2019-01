Mais uma mulher é presa tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas em presídio de Vilhena

Uma jovem de 24 anos foi presa na manhã desta quinta-feira, 10, ao tentar entrar nas dependências do centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena, com quatro invólucros contendo maconha, escondidos no ânus e na vagina.

De acordo com o registro da ocorrência, a diretoria da unidade prisional recebeu informações partidas de denunciante anônimo, de que a jovem iria tentar realizara tal feito e de pronto a mesma foi abordada e questionada sobre a acusação.

Diante do flagrante, a infratora acabou confessando o delito e retirou das partes íntimas, o entorpecente que estava envolto em preservativos.

A jovem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para que sejam tomadas as devidas providências.

Este é o terceiro caso de mulher flagrada tentando entrar na mesma unidade com produtos proibidos e ilícitos introduzidos na genitália em menos de um mês.