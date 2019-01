Moradores denunciam descuido com playground de praça em Colorado

Na manhã desta quinta-feira, 10, alguns moradores de Colorado entraram em contato com a equipe do Extra de Rondônia para relatar o abandono do playground localizado em uma praça pública próxima à rodoviária do município.

De acordo com relatos de um morador que preferiu não se identificar, no inicio da semana levou sua cunhada ao parque e devido às péssimas condições da estrutura, a criança havia machucado o pé. Segundo ele, isso ocorreu porque parte dos brinquedos encontra-se quebrados e com pontas de pregos a mostra.

Além da estrutura estar descuidada o morador relatou ainda que o local tem servido como ponto para usuários de drogas ilícitas. A população já denunciou o caso, mas até o momento nada foi feito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação