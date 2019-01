Vilhenense se envolve em acidente grave na BR-364; irmã de ex-prefeiro de Ji-Paraná morre

Por voltas das 07h00 desta quinta-feira, 10, o condutor de um veículo Logan, com placas de Vilhena, se envolveu em um acidente grave na BR-364, em Pimenta Bueno.



De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vilhenense seguia pela rodovia, sentido Cacoal, quando na altura do km 219 seu veículo rodou na pista e foi atingido lateralmente por um Corsa Classic, com placas de Ji-Paraná, que seguia sentido oposto.

Os bombeiros foram acionados e prestaram socorro às vítimas, porém, uma das cinco ocupantes do Corsa, identificada como Luciene Rodrigues, que é irmã do ex-prefeito de Ji-Paraná, Leonirto Rodrigues, que também estava no veículo, não resistiu e morreu minutos após dar entrada no HPS Ana Neta.



O estado de saúde dos demais envolvidos é estável. O nome do motorista do Logan ainda não foi divulgado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Pimenta Virtual