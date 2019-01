Após descumprimento de acordo, Ifro contrata nova empresa para realização de concurso cancelado

Na última quinta-feira, 10, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) emitiu um comunicado oficial informando que para a realização do concurso que havia sido agendado em 2018 será contratado uma nova empresa, pois a banca responsável havia descumprido os acordos, o que resultou no cancelamento das provas.

De acordo com o Ifro, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) com sede em Niterói (RJ) foi o escolhido para aplicação das provas, isso por possuir um excelente currículo se tratando de concursos.

Ainda segundo o comunicado emitido, não haverá disponibilização de novas vagas e o concurso será apenas para os que já haviam se inscrito no edital anterior. A emissão do edital está previsto para a próxima semana.

O instituto ressalta ainda que caso os candidatos não queiram mais participar desse novo edital poderão entrar em contato e pedir o ressarcimento do valor da inscrição através do site da banca contratada (www.ibade.org.br), após a publicação do edital. Vale lembrar que serão disponibilizadas 27 vagas para cargos efetivos de docente e técnico-administrativo em educação.

A equipe do Extra de Rondônia entrou em contato com o Ifro campus Vilhena, e os servidores informaram que a equipe encontra-se de férias e somente o reitor poderia fornecer mais detalhes do caso.

