Barcelona aguarda chegada de atletas e marca amistosos antes da estreia contra Ji-Paraná

O presidente do time vilhenense Barcelona Futebol Clube, José Luiz Pereira, confirmou nesta sexta-feira, 11, que os jogadores do clube começam a desembarcar a partir de 15 de janeiro no “Portal da Amazônia” para a temporada 2019.

“Deve chegar um grupão de até 16 jogadores, acompanhados da comissão técnica. E o restante dos membros deve chegar até 22 de janeiro, que é para totalizar o grupo de 30 atletas e mais cinco membros da comissão técnica”, revelou.

Após a uma pré-temporada no Rio de Janeiro, o “Índio do Norte” ainda terá três amistosos. O primeiro será no dia 18 de janeiro contra o selecionado de Colorado do Oeste. Depois, o adversário será o selecionado de Cerejeiras. Já no dia 3 de fevereiro o amistoso será contra o selecionado de Sapezal.

A equipe folga na primeira rodada do campeonato e entrará em campo somente no dia 10 de fevereiro diante do Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Texto e foto: Extra de Rondônia

Informações: Futebol do Norte