Corpo de homem é encontrado a cerca de 20 km de Corumbiara

O corpo de Gustavo José Simoura, de 30 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 11, às margens de uma estrada, no distrito de Alto Guarajus, a cerca de 20 km de Corumbiara.

As primeiras informações dão conta de que o corpo, que apresenta uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo na região do peito, teria sido assassinado durante a madrugada e desovado no local, que fica cerca de 200 metros após o Rio Corumbiara.

A Polícia Militar de Corumbiara registrou o caso e após os trabalhos da perícia técnica de Vilhena, o corpo do homem foi removido pela funerária Centerpax (69-3341-3327 / 984163280) de Colorado, onde aguarda o reconhecimento de familiares.

Ainda não há informações sobre a identidade de quem possa ter cometido o crime, nem sobre as motivações.

Texto e fotos: Extra de Rondônia