Jovem preso por assalto em Vilhena é indiciado pelo mesmo crime em Cerejeiras

A Polícia Civil de Cerejeiras indiciou por assalto, George Allesson Magalhães Melgar, de 23 anos, que foi preso pela Polícia Militar em Vilhena no dia 06 de Dezembro de 2018, após praticar roubos a padarias no município e ser localizado em posse de uma motoneta furtada e uma arma de fogo. (Reveja AQUI)

George foi identificado como sendo o autor de um assalto ocorrido em uma pizzaria localizada no Centro de Cerejeiras, no dia 03 de dezembro de 2018, onde usou o mesmo moletom com o qual foi preso e que segundo as vítimas, também havia sido usado nos crimes cometidos em Vilhena.

No roubo a pizzaria, o meliante agrediu com um chute, um dos clientes de quem tomou um celular, e também levou do proprietário do estabelecimento, outro aparelho celular e cerca de R$ 1.500,00 do caixa.

Texto e fotos: Extra de Rondônia