Jovens responsáveis por onda de furtos em Colorado são presos pela PM

Após uma onda de furtos em estabelecimentos comerciais de Colorado, registrados no último final de semana, o serviço de inteligência das policias Militar e Civil fecharam o cerco aos suspeitos até que conseguiu lograr êxito na prisão de dois maiores de idade, identificados como Washington e Madson. Também houve apreensão de quatro menores.

As prisões se deram no decorrer desta semana e com os infratores foram recuperados notebooks, roupas, calçados e diversos outros objetos que já tinham sido relatados nos boletins de ocorrências pelas próprias vítimas.

Washington foi preso por ser o responsável pelo arrombamento dos comércios de onde furtou os produtos que repassou a Madson, que por sua vez, foi preso por receptação.

Os meliantes foram localizados dentro do município e encaminhados para os presídios especializados por faixa etária.

Texto e fotos: Extra de Rondônia