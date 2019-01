Homem encontrado morto em Corumbiara possuía passagem por tentativa de homicídio

O Extra de Rondônia teve acesso ao boletim de ocorrência referente à morte de Gustavo José Simoura, de 30 anos, que foi localizado às margens de uma estrada vicinal, no distrito de Alto Guarajus, em Corumbiara, no final da manhã de sexta-feira, 11. (Reveja AQUI)

De acordo com o registro da ocorrência, o homem, que foi assassinado com um tiro no peito, que transfixou o corpo, já possuía passagens pela polícia pelos crimes de furto, lesão corporal e tentativa de homicídio.

Os familiares de Gustavo já reconheceram o corpo, que foi removido pela funerária Centerpax de Colorado e o mesmo foi translado para Mirante da Serra, onde será velado e sepultado.

Ainda não há informações de quem possa ter cometido o crime e nem o que o homem fazia no distrito, uma vez que não foi reconhecido por nenhum morador.

Texto e foto: Extra de Rondônia