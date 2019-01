PM explica boatos de “motoqueiros fantasmas” que estariam aterrorizando sitiantes em Cabixi

Após o recebimento de denúncias por parte de moradores referente a dois motoqueiros, que estariam fazendo uso de um veículo de cor laranja para realizar roubos de Bros na zona rural de Cabixi, a reportagem do Extra de Rondônia procurou o comando da Polícia Militar (PM) da referida cidade, para esclarecer os fatos.

Os denunciantes afirmaram que os motoqueiros, que faziam uso de um único veículo de cor laranja com para-lamas pretos, estariam rondando pelas linhas do município, vigiando residências onde os moradores possuem Honda Bros, com o intuito de roubá-las.

Em um dos casos, uma moradora alega que os suspeitos chegaram a se aproximar do portão de sua casa, porém, recuaram ao perceberem a presença da mesma.

Devido não ter sido encontrado nos sistema da polícia nenhum boletim de ocorrência relatando a ação concreta dos referidos motoqueiros, a reportagem do site entrou em contato com o Sargento Jair de Souza, comandante da PM de Cabixi, que relatou a situação.

Início dos rumores

De acordo com o sargento, houve um acidente de trânsito em uma das linhas, onde um jovem que conduzia uma motoneta Honda Biz de cor laranja ficou ferido e ao ser socorrido por uma moradora, que acionou a polícia, acabou empreendendo fuga do local.

Como a moradora conseguiu fotografar a placa do veículo, foi constatado através dos sistemas do Detran, que o mesmo era produto de furto/roubo na cidade de Vilhena e de imediato, guarnições de Cabixi, Colorado, Corumbiara e Cerejeiras fecharam o cerco no intuito de recuperá-la, passando a noite do último sábado para domingo em campana.

Devido o veículo não ter sido localizado, deste então, os rumos sobre um ladrão em um veículo de cor laranja se espalharam pelas linhas levando pânico aos moradores.

Ainda de acordo com o sargento, até o momento não foi registrada nenhuma denúncia por parte dos moradores quanto à ação desses supostos motoqueiros, o que dificulta muito os trabalhos da PM. Mesmo assim, estão sendo realizados monitoramentos das linhas, onde já foi abordado um homem em uma motocicleta Bros da referida cor, que na verdade transita pelas redondezas, devido ser vendedor.

Por fim, Jair pede a participação da população com relação à formalização das denúncias, caso seja realmente visualizada a presença dos suspeitos, que segundo os boatos, estariam rondando atualmente o distrito de Nova Estrela.

Whatsapp da PM

Caso alguém tenha alguma informação concreta sobre o paradeiro de tais indivíduos, pode entrar em contato com a PM pela 190 ou pelo 69-981374818, que é o aparelho celular adquirido pelo comando, a fim de que a população tenha contato direto com a guarnição que esteja em patrulhamento. O celular permanece sempre na viatura e possui whatsapp.

Texto e Foto: Extra de Rondônia