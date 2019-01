Mulher é ferida a facada no abdômen e homem nos testículos na noite de sábado em Vilhena

As tentativas de homicídio foram registradas na noite de sábado, 12, em Vilhena, onde uma mulher de 40 anos foi esfaqueada no abdômen e um homem de 32, em vários partes do corpo, inclusive nos testículos.

O primeiro caso registrado se deu em uma residência localizada na Avenida 1711, no Jardim Primavera, onde uma mulher identificada como Adriana Correa Andrade, foi golpeada com uma facada no abdômen pela filha de uma idosa que tentava agredir a capacetadas.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estava em companhia do esposa na casa de uma idosa, que os expulsou do local, devido terem ingerido bebidas alcoólicas e agredido seu neto.

Revoltada com a atitude da idosa, Adriana se apossou de um capacete e tentou golpear a mulher, que correu para a casa de sua filha, localizada na avenida acima citada.

Quando invadiu a residência atrás da idosa, juntamente com o marido, Adriana foi surpreendida pela filha da mulher que em posse de uma faca, a golpeou por duas vezes, sendo que no segundo golpe, a faca pegou no piso da casa e quebrou.

Adriana foi conduzida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e sua agressora, Sidnéia dos Santos, de 38 anos, recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio.

O marido de Adriana, que tentou fugir do local com a chegada da polícia deixando a mulher para trás, também recebeu voz de prisão por invasão de domicílio.

2° Caso

Já o segundo caso ocorreu em uma residência localizada na rua 731, no Bairro Moysés de Freitas, onde um homem de 32 anos foi golpeado a facadas pela esposa da mesma idade.

De acordo com a filha do casal, após uma discussão, seus pais entraram em vias de fato, momento em que a mulher, para se defender do marido, se apossou de uma faca e o golpeou na na perna, mão e duas vezes nos testículos.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e sua esposa, que negou ser a causadora do ferimentos, alegando que seu marido já havia chegado em casa naquele estado, recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio, sendo apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro da ocorrência.

