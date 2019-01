Inicia construção de ponto de taxi e mototáxi com recurso alocado por Luizinho Goebel em Cerejeiras

A prefeitura iniciou a construção de um moderno Ponto de táxi e mototáxi, na Avenida Das Nações, ao lado do Terminal Rodoviário, em Cerejeiras.

O recurso para a construção da obra, no valor de R$ 187 mil, foi alocado pelo deputado estadual Luizinho Goebel (PV), que viu a necessidade no atendimento aos usuários.

A obra é uma das várias executadas nesse município com emendas do parlamentar visando melhorar a infraestrutura do município.

“Esse é um exemplo do reconhecimento e respeito ao trabalho dos taxistas”, destacou Luizinho.

Segundo o deputado, a obra é uma reivindicação antiga das duas categorias profissionais.

Luizinho lembrou que várias obras estão em andamento na cidade como a reforma e ampliação da Escola Municipal “Moranguinho Feliz”, reforma de calçadas e muro do cemitério local, recapeamento da pavimentação asfáltica das ruas e avenidas que foram removidas para o projeto de drenagem na cidade com recursos no valor de R$ 1,3 milhão, além de receber um aditivo de R$ 325 mil.

Entrega de tratores e equipamentos agrícolas para associações rurais também fazem parte das atividades do deputado. “Estamos trabalhando forte para garantir um ano produtivo em prol dos municípios e da nossa gente trabalhadora”, encerrou Goebel.

Texto e fotos: Assessoria