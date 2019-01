Jovem tenta separar briga e acaba gravemente ferido a golpes de canivete

Um jovem identificado como Diego Gonçalves do Nascimento, de 29 anos, sofreu ferimentos graves ao tentar apartar uma briga de bar na noite do último sábado, 12, no distrito de Novo Plano.

De acordo com o registro da ocorrência, um homem conhecido por “Marquinhos da Kapa 52” teria iniciado uma briga com um indivíduo que assediou sua namorada, momento em que Diego, juntamente com amigos tentou separar os dois e acabou sofrendo um corte profundo no peito, causado pelo agente acima citado, que estava em posse de um canivete.

Ao verem Diego ferido, seus amigos passaram a agredir “Marquinhos”, que desferiu mais um golpe no abdômen da vítima e fugiu em uma motocicleta.

Diego procurou socorro no posto de saúde municipal, de onde foi transferido para Chupinguaia.

A Polícia Militar do Município realizou diligências durante toda a noite, mas não obteve êxito na captura do infrator.

Texto e foto: Extra de Rondônia