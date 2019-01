Motocicletas furtadas e com placa trocada são recuperadas pela PM

Uma motocicleta Honda CG Titan, sem placa, foi localizado no final da tarde de domingo, 13, na Rua 102-18, no Bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de moradores, dando conta de que a referida motocicleta havia sido abandonada no local e uma guarnição se dirigiu até o endereço, onde constatou através de consulta pelo número do chassi, que o veículo era produto de furto/roubo.

Porém, ao conduzirem a motocicleta até o pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), os militares se depararam com uma Honda Bros, nas cores preta e branca, que havia sido recuperada no último dia 10, em uma residência localizada na Avenida Melvin Jhones, portando a placa OOQ-0233, que no sistema do Detran, é pertencente a CG Titan que haviam acabado de localizar.



Texto e foto: Extra de Rondônia