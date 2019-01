Pioneira vilhenense morre vítima de infecção generalizada

Elibia Bueno de Lima, de 69 anos, faleceu na tarde desta segunda-feira, 14, na UTI de um hospital de Ji-Paraná.

A pioneira conhecida como Dona Lili chegou em Vilhena em 1984 e trabalhou por 33 anos no setor administrativo do 3° Batalhão da Polícia Militar.



Dona Lili estava internada desde o dia 19 de dezembro, após sofrer uma fratura no fêmur. Porém o quadro de saúde se agravou devido uma infecção generalizada a idosa foi transferida para a UTI no dia 2 de janeiro, onde acabou falecendo na tarde desta segunda-feira.



Elibia deixa filhos e netos. O corpo será velado na capela do 3°BPM, localizado no Bairro 5°Bec.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo da família