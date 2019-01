Acreditando no potencial de Chupinguaia, ex-vice-prefeito anuncia inauguração de moderno hotel em fevereiro

O ex-vice-prefeito de Chupinguaia, Carlito Alves dos Santos anunciou, com exclusividade para o Extra de Rondônia, a inauguração de um moderno hotel nesse município, previsto para final de fevereiro.

Ao site, Carlito disse que decidiu investir por acreditar no potencial do município. “Nós, que decidimos morar e formar nossas famílias neste rincão da Amazônia, devemos acreditar em Chupinguaia. Nesse pensamento, outros empresários irão executar empreendimentos desta natureza”, salientou.

Ao lado da esposa Suzeli Pereira dos Santos, Carlito – que além de vice já foi duas vezes vereador – afirmou que, inicialmente, o hotel é de dois andares e conta com 24 apartamentos, alguns adaptados para pessoas portadoras de deficiência física.

Mas disse que, de acordo com o crescimento do município, mais um andar poderá ser construído. “A base estrutural do hotel está projetada para três andares”, explica.

Carlito não confirmou, mas disse que o nome provavelmente seja “Hotel Santos”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia