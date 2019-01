Advogada criminalista vilhenense é co-autora de obra inédita no Brasil

No início do mês de janeiro, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio de Janeiro (ABRACRIM-RJ) lançou o livro “Mulheres da Advocacia Criminal” com a colaboração de advogadas criminalistas de vários Estados brasileiros.

A obra registra a visão das mulheres da advocacia criminal e, além de ser inédita no país, conta com artigos dos mais diversos assuntos, como: bullying, crimes sexuais, condução coercitiva, crimes eleitorais e compliance.

Em destaque, pode-se apontar o artigo da Advogada Criminalista Aisla Carvalho, presidente da ABRACRIM do Estado de Rondônia (ABRACRIM-RO), o qual discorre sobre “A cultura da punição e a imputação dos crimes sexuais como instrumento de poder”.

Em meados de 2018, Aisla foi convidada para integrar o seleto grupo de advogadas criminalistas que participaram desse primeiro livro escrito somente por mulheres criminalistas.

“Com a iniciativa da ABRACRIM-RJ, idealização e coordenação da Wanessa Ribeiro, esse livro é o pioneiro no Brasil, e me sinto honrada por fazer parte desse grandioso projeto”, exalta a Criminalista.

A Advogada vilhenense também ressalta a importância de representar seu Estado nesse projeto. “O livro conta com 22 Autoras, e me sinto privilegiada em ser escolhida para representar meu Estado, ladeada de grandes nomes da Advocacia Criminal feminina, eleitas de todas as regiões do país.”, disse Aisla.

LIVRO

O presidente da ABRACRIM-RJ, Thiago Minagé, destaca que, quando lançou a ideia, foi prontamente atendido pelas autoras que abraçaram a temática e se puseram a produzir. “A iniciativa tende a valorizar o protagonismo feminino no âmbito da advocacia criminal”, comenta Minagé.

A organização do livro ficou a cargo da presidente da Comissão da Mulher Advogada no Rio, Wanessa Ribeiro.

Como as autoras são associadas da ABRACRIM de todo o país, haverá lançamentos do livro em diversos Estados, de forma itinerante, com eventos locais, como debates, sessões de autógrafos e palestras.

ABRACRIM-RO

A ABRACRIM-RO foi fundada em 2016 e Aisla Carvalho assumiu a presidência em março de 2018, juntamente com Rodrigo Batista (vice-presidente) e, também, com os Conselheiros Janus Pantoja e Vanderlei Kloss.

A equipe, desde então, luta diariamente pelas prerrogativas dos Colegas Criminalistas rondonienses, promovendo eventos, cursos de capacitação e palestras com temas de total relevância ao mundo criminal.

Em Outubro de 2018, com apoio da OAB/RO, a Associação realizou o 1º Encontro da Advocacia Criminal de Rondônia, onde aconteceram seis painéis que foram ministrados pelos palestrantes: Ronny Ton Zanotelli (advogado criminalista), Marília Brambilla (advogada criminalista), Elizabeth Castelo (Defensora Pública do Acre), Elias Mattar Assad (advogado criminalista e presidente nacional da ABRACRIM) e Diego de Azevedo Simão (Defensor Público Estadual de Rondônia).

Um dos principais painéis do encontro, com o tema “Inteligência Artificial e Criptomoedas: O estado da arte e os desafios da Era Digital” foi ministrado por Alexandre Morais da Rosa (Juiz de Direito do TJ/SC), e Edson Pontes Pinto (Presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia), e presidido pela presidente da ABRACRIM-RO, Aisla Carvalho.

O Encontro foi um enorme sucesso com mais de 200 inscritos, entre operadores do Direito de todas as esferas, acadêmicos, além da Tribuna Livre, onde os Advogados relataram e debateram as violações de prerrogativas da profissão.

No mesmo mês, a ABRACRIM-RO também realizou o Curso de Capacitação de Advogados e Delegados, em parceria com a Polícia Civil de Rondônia. As aulas foram ministradas por Alexandre de Morais Rosa e André Bermudez.

Além da parceria firmada com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO) e palestras na capital e interior do Estado, a associação após tratativas com a Secretaria de Justiça (Sejus), conseguiu ampliar o número de vagas de estacionamento para criminalistas no maior presídio de Rondônia.

“No que depender de nós, os criminalistas atuantes em Rondônia não estarão desamparados jamais. Juntos somos imbatíveis”, ressaltou Aisla Carvalho.

Texto e fotos: Assessoria/Nannah Ribas