CEREJEIRAS: Jovem é preso com quase ½ kg de maconha guardado em geladeira

Um jovem de 18 anos foi preso na segunda-feira, 14, após ser abordado pela Polícia Militar na Praça da Bíblia, no Centro de Cerejeiras.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pela referida praça a fim de coibir a venda e uso de entorpecentes no local, momento em que avistaram Luiz Pereira da Silva Filho, que passou a agir de forma suspeita ao perceber a presença da viatura.

Durante abordagem, foi localizado em um dos bolsos do agente, um invólucro de maconha, que a princípio o mesmo afirmou ser apenas para uso pessoal. Porém, ao ser informado que uma revista seria realizada em sua residência, Luiz acabou confessando que havia acabado de chegar da cidade de Cuiabá/MT, de onde havia trazia ½ kg de maconha, para revender na cidade, a fim de juntar dinheiro para comprar uma motocicleta.

Já no imóvel do suspeito, os policias encontraram dentro de um recipiente na geladeira, 464 gramas do mesmo entorpecente, já embalado em pequenos invólucros, prontas para venda.

Também foi localizado no imóvel, onde o jovem reside com sua esposa, R$122,00 que Luiz não soube precisar a procedência.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, sendo apresentado na delegacia para serem tomadas as devidas providências. Não foi comprovada a participação da esposa do agente no crime.