Delegado afirma que não flagranteou mulher que esfaqueou testículos de marido devido a mesma ter agido em legítima defesa

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 15, o delegado André Carli, responsável pela apuração do caso, onde uma mulher esfaqueou os testículos do marido, na noite do último sábado, 12, em Vilhena, explicou os motivos da liberação da mesma.

De acordo com André, que estava de sobreaviso durante o final de semana, quando a mulher foi apresentada na delegacia detida por tentativa de homicídio, este se dirigiu até o Hospital Regional para colher o depoimento da vítima, porém, a mesma estava em procedimento de suturação dos cortes, que segundo laudo médico, foram considerados lesões leves.

Diante disto, o delegado falou com um irmão da vítima, que afirmou que a enteada do mesmo, de 14 anos, havia presenciado a cena e poderia relatar o que de fato ocorreu, uma vez que a autora do crime, afirmou não se lembrar claramente do ocorrido.

Em seu depoimento, a menor afirmou que estava dormindo, quando ouviu os gritos da mãe e ao sair da casa, já encontrou o padrasto agarrado no pescoço da mulher, que apresentava face arroxeada e sem forças para se livrar da agressão.

A adolescente alegou ainda que também tentou retirar as mãos do padrasto do pescoço da mãe, mas não obteve sucesso. Diante disto, sua irmã de apenas 8 anos, que também presenciava a cena, pegou uma faca e entregou para a mãe, que golpeou o agente aleatoriamente, conseguindo se livrar.

De acordo com a suposta infratora, que como já foi relatado, afirmou não se lembrar ao certo o que houve, pois já estava quase inconsciente, ao sentir um objeto em sua mão, o empurrou contra o marido por algumas vezes, porém, não tinha conhecimento que se tratava de uma faca.

O agressor por sua vez, ao ser lesionado, correu para a rua enquanto as filhas ajudavam a mãe a se recompor, no entanto, voltou e acabou caindo no portão de casa, sendo socorrido pela própria mulher, que acionou uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo o delegado, ficou claro nos depoimentos colhidos, que toda ação da até então infratora, se deu em legítima defesa, para se livrar da morte certa, não tendo total consciência de seus atos, devidos já estar em estado de quase inconsciência.

Motivo este, que o levou a não indiciá-la por tentativa de homicídio e sim, liberá-la. Porém, após as apurações preliminares, o delegado encaminhou o caso para a Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), que irá apurar se ouve excesso na legítima defesa, o que também não livrará o marido, que até o momento tem sido tratado como vítima, de ser indiciado por tentativa de homicídio.

A briga em questão se deu porque a mulher queria sair em uma motocicleta e o marido a danificou a fim de impedi-la.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa