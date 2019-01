Ifro retifica edital de processo seletivo para docentes em Colorado

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) divulgou a primeira retificação do processo seletivo voltado ao provimento de vagas no cargo de professor substituto no campus Colorado do Oeste.

A área de Agronomia passa a dispor agora de uma vaga para profissionais que tenham graduação em agronomia/ engenharia agronômica/ ciências agrárias.

Este processo seletivo conta ainda com vagas para docentes que queiram ministrar aulas nas áreas de biologia (1) e língua portuguesa (1).

Os novos servidores vão atuar em jornadas de 40h semanais e farão jus à remuneração variável de R$ 3.126,31 a R$ 5.786,68.

As inscrições devem ser recebidas até o dia 20 de janeiro de 2019, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no portal www.ifro.edu.br.

Previstas para o período de 28 e 29 de janeiro de 2019, as provas de desempenho didático, compostas por aula com duração máxima de 30 minutos, e que acontecerão no próprio campus. Além disso, haverá prova de títulos classificatória.

Com vigência de 12 meses, esse processo seletivo pode ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

Texto: Assessoria/ Karina Felício

Foto: Reprodução