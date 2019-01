Jovem que matou ex durante ato sexual se casa nessa quarta-feira

O casamento da detenta Vânia Basílio Rocha, conhecida nacionalmente e condenada a 13 anos de prisão por ter assassinado com 11 facadas o ex-namorado durante o ato sexual, no ano de 2016, se dará nessa quarta-feira, 16.

A jovem de 21 anos, que engatou um namoro por cartas com o apenado do regime semiaberto, Fernando Santos, de 31 anos, teve seu pedido de regressão de pena negado pelo Tribunal de Justiça (TJ), na última sexta-feira, 11, mas mesmo assim, o casamento será realizado às 14h30, apenas no cartório de registro civil.

O noivo de Vânia, realiza trabalhos para diminuição de pena no Corpo de Bombeiros, e é considerado pelo comando como um bom rapaz.

O relacionamento oficial tem cerca de 8 meses, porém, o casal já se conhece a quase dois anos, quando o noivo foi até o albergue, que funciona no mesmo prédio do presídio feminino, para realizar a manutenção de sua tornozeleira e se encantou pela beleza de Vânia.

Texto e foto: Extra de Rondônia