Motoneta roubada em Vilhena é abandonada em terreno vazio em Cerejeiras

A Polícia Militar de Cerejeiras localizou na tarde de segunda-feira, 14, em um terreno vazio cercado por muros, uma motoneta Honda Biz, de cor preta, com placa OHM-5736, tomada em assalto em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, após o recebimento de uma denuncia anônima, uma guarnição se dirigiu até o terreno, onde de fato localizaram a referida motoneta, que segundo o sistema do Detran, foi roubada no dia 10 de Dezembro, em Vilhena.

Diante dos fatos, o veículo foi removido até a delegacia de forma que preservasse as possíveis impressões digitais que possa haver no mesmo e em um capacete, que também foi abandonado no local.