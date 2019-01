PARTICIPE! enquete avalia sete meses de mandato de Eduardo Japonês em Vilhena

O Extra de Rondônia inicia uma nova enquete no intuito de saber a opinião dos vilhenenses com relação aos sete meses de gestão do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

Na enquete, que ficará no ar por uma semana, o internauta poderá votar numa das três opções disponibilizadas ao lado direito da página eletrônica: Ótima/Boa, Regular e Péssima/Ruim.

O objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar contra ou a favor dos assuntos mais relevantes em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico.

Lembrando que o sistema só aceita um voto por máquina. Participe!

