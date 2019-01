Apenado do regime semiaberto é preso por invasão de domicílio e porte de drogas

Os fatos se deram na madrugada desta quarta-feira, 16, em uma casa localizada na Avenida 1703, no Jardim das Oliveiras, onde Fabio Junior Rodrigues dos Santos, de 23 anos, que cumpre pena no regime semiaberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, foi preso por invasão de domicílio e posse de drogas.

De acordo com o registro da ocorrência, a moradora do referido imóvel, acionou a polícia, após avistar o agente pulando o muro e se escondendo no meio do pomar.

Quando os militares chegaram ao local, encontram Fabio Junior escondido entre bananeiras e portando uma pequena quantidade de maconha e pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa