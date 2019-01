Cerejeiras sedia primeiro encontro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aconteceu na última terça-feira 15, a primeira reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no município de Cerejeiras.

O encontro debateu temas como papel do conselho, responsabilidade, formação, desafios e dificuldades de atuação dos profissionais, como também as necessidades e problemáticas que o município de Cerejeiras tem enfrentado.

Durante o debate o promotor de justiça, Victor Monfredinho, enfatizou a necessidade do conselho olhar para fora. “Precisamos visualizar a criança, o adolescente e a família de forma ampla, deliberando políticas efetivas de atendimento. É importante fazer um mapeamento da drogadição do álcool na adolescência e o papel dos responsáveis”.

Após a apresentação, ficou acertado o projeto que dará continuidade as ações e propostas da VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além da implantação do comitê municipal de fiscalização, que será formado em fevereiro.

Na ocasião, ficou decidido o lançamento do edital de chamamento público para que as entidades entreguem seus projetos. Foi definido também estratégias de fortalecimento da campanha “Declare Seu Amor”, que visa à arrecadação de recursos para o Fundo Municipal da Criança através da dedução do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas.

Participou da reunião o promotor de justiça, Victor Monfredinho, o delegado de polícia, Maycon Douglas, o vereador Saulo Siqueira, a secretária municipal de Assistência Social Elizabete Salete, além dos conselheiros.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação