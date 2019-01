Ciclista sofre laceração no braço e cortes no pescoço em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito grave envolvendo uma Saveiro e um ciclista, foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, 16, na Avenida Celso Mazutti, em frente a Tornearia Universo, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma Saveiro saia da Avenida Melvin Jhones, quando atingiu um ciclista de cerca de 18 anos, que surgiu de trás de uma carreta, que estava estacionada em frente a Tornearia Universo.

Com o impacto, o jovem foi lançado contra o para-brisa do carro e sofreu uma laceração no cotovelo esquerdo. Ainda devido o impacto, a vítima sofreu pequenos cortes na região do pescoço, porém, sem gravidade aparente.

Devido a laceração, através da qual perdeu muito sangue e a violência do impacto, o ciclista foi conduzido ao hospital consciente, mas em estado de choque.

Texto e fotos: Extra de Rondônia