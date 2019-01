Escola militar de Vilhena conta com aparelhos de ar condicionado conquistados por deputado

O Colégio Militar Unidade-V, no Município de Vilhena, recebeu nos últimos dias, 46 aparelhos de ar condicionado, que estão sendo instalados em diversas salas da instituição. Todo material é fruto da atuação parlamentar do deputado Jesuino Boabaid (PMN), que buscou junto a SEDUC a devida solicitação da direção, quando esteve na Escola.

As centrais de ar estão em fase de instalação e quando o serviço for concluído proporcionará mais comodidade aos alunos e professores durante as aulas, uma vez que o clima em nossa região é predominante quente.

“Quando visitei a escola percebi a necessidade desse investimento, por isso busquei o poder Executivo para juntos conseguirmos resolver o problema. O fortalecimento das escolas militares em Rondônia foi um compromisso com a comunidade durante o meu mandato”, afirmou Jesuino Boabaid.

Durante o mandado, Jesuíno atendeu inúmeros pedidos de diferentes escolas e levou benfeitorias a todas elas. Ainda no sul, o parlamentar pediu celeridade por parte da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), na entrega de carteiras em diversas escolas,

Fonte: Assessoria