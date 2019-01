Luizinho libera emenda para aquisição de caminhão à associação dos catadores em Cerejeiras

Para oferecer melhores condições de trabalho aos catadores e às catadoras de materiais recicláveis do município de Cerejeiras, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) destinou recurso de emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão 3X4 para a Associação dos Catadores de Cerejeiras (Assocer).

O caminhão foi comprado através do benéfico liberado no montante de R$ 161 mil, em ação que beneficia a população cerejeirense. A reivindicação para a compra do caminhão é do vereador Isair Francisco Baldin (PP).

Segundo a presidente da Assocer, Rosana da Silva Vieira “é um orgulho fazer parte deste processo tão importante que a Associação dos Catadores está vivendo. Com este apoio do deputado Luizinho Goebel, nós damos resgate social aos associados e também melhoramos a qualidade dos nossos serviços de coleta e também os recicláveis”.

Goebel pontuou ainda que a aquisição do caminhão 3X4 deverá atender as necessidades da Associação dos Catadores de Cerejeiras (Assocer) que está sendo utilizado na coleta seletiva de lixo.

A coleta ocorre em parceria com a Prefeitura de Cerejeiras, onde é recolhido papel, vidros, alumínio, plásticos, isopor e outros materiais. O serviço contempla todos os bairros da cidade.

O deputado Luizinho Goebel também destacou a importância social do apoio da prefeitura à associação. “Eu fico feliz de voltar a Cerejeiras e ver que os benefícios que nós falamos estão se concretizando. Este trabalho é fundamental para a sociedade e muitas vezes os catadores são discriminados e não são reconhecidos. Felizmente hoje a prefeitura dá todo o apoio necessário e a vida dos associados está mudando para melhor”.

Texto e foto: Assessoria