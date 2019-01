Para reforçar elenco, Vilhenense acerta com meia Edilsinho

O Vilhenense Futebol Clube confirmou nesta quarta-feira 16, o acerto com o meia Edilson Pereira dos Santos para disputa do Campeonato Rondoniense 2019.

Edilson Pereira dos Santos, 37 anos, mais conhecido como “Edilsinho” é um jogador experiente com passagens pelo Coruripe(SE) CRB (AL) Deportes Savio (Honduras), Maratho (Honduras), Platense(Honduras), Poconé(MT), Remo (PA), Sergipe (SE) e Sorriso (MT).

O meia também é conhecido nos gramados do futebol rondoniense e já atuou nas equipes do Genus, VEC, Jaruense, Rondoniense, Real Ariquemes e Barcelona.

O camisa 10 disse estar feliz de fazer parte do grupo e espera fazer um bom trabalho para poder ajudar a equipe. “Quero Jogar, vou brigar pela minha posição, mas sempre passando minha experiência a rapaziada mais nova e lutando pelo título do campeonato que é nosso objetivo”, completou.

O Leão do Portal estreia no campeonato no dia 03 de fevereiro, diante do Guaporé no estádio Cassolão, pela primeira rodada no grupo B.

Texto e fotos: Extra de Rondônia (Petter Vargas)