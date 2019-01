Polícia Civil de Cerejeiras cria conta no Whatsapp para recebimento de denúncias

Agora os moradores de Cerejeiras contam com uma forma prática e segura de combate ao crime, que é uma conta no aplicativo WhatsApp, criada pela Polícia Civil do município, destinada ao recebimento de denúncias.

O canal, que ficará online 24 horas é uma forma de facilitar o contato direto com a população, que agora além de denunciar crimes, também poderá encaminhar imagens em tempo real, relatando a gravidade da situação, e até mesmo facilitando na ação dos policiais com relação aos flagrantes e identificação dos agentes.

Por tanto, agora quem tiver alguma informação sobre qualquer tipo de crime pode fazer uso do número (69) 98435-2906 para a realização da denúncia, que terá seu contato mantido sob o mais absoluto sigilo.

O aplicativo também já foi adotado pela Polícia Militar de Cabixi, que divulgou no início do mês através do Extra de Rondônia, o número de Whatsapp 69-981374818, destinado ao mesmo fim.

Texto: Extra de Rondônia

Imagem: Divulgação