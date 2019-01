“Silvênio não tem nada a ver com a investigação do MP”, garante servidora

A servidora municipal Geni Antunes entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para esclarecer a investigação do Ministério Público (MP) sobre suposta nomeação ilícita e fraudulenta de Maria Aparecida Barroso, na prefeitura de Cabixi.

Geni garante que o caso não tem envolvimento do atual prefeito, Silvênio Antônio de Almeida, e que ele apenas irá para prestar esclarecimentos por ser o atual gestor público.

Ela enfatizou, entretanto, que o polêmico caso aconteceu na época em que José Rosário Barroso (que é irmão de Maria) era prefeito desse município.

“Silvênio não tem nada a ver com a investigação do MP, a não ser prestar esclarecimentos sobre o que consta na pasta dela”, disse Geni.

O CASO

O Extrato de Portaria 01/2018/2ªPJCOL foi instaurado no último 10 de janeiro pelo promotor de justiça Rodrigo Leventi Guimarães.

De acordo com o inquérito, a finalidade é investigar se Maria, teria sido nomeada servidora pública “ad nutm” (decisão tomada pela autoridade) do referido município, sem sua anuência, percebendo os respectivos salários. Leia mais AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia (arquivo)