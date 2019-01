VEJA RELATÓRIO: com 124% em Vilhena, Cone Sul registra aumento de casos de malária

O Ministério de Saúde (MS) emitiu boletim com informações detalhadas dos casos de malária colhidos entre 2017 e 2018 no Estado de Rondônia.

O aumento é confirmado através dos números atualizados em 8 de janeiro deste ano.

Conforme o relatório, Vilhena é um dos municípios com maiores percentuais em Rondônia, atingindo 124% de aumento dos casos.

Constam na relação Ariquemes (122%), Guajará-Mirim (24%), Nova Mamoré (78%) e Porto Velho (30%).

De acordo com o boletim emitido, as áreas especiais que concentram a maior incidência de casos notificados são os assentamentos, com aumento de 64%, áreas indígenas também com aumento de 64%, garimpos com 40%, e áreas rurais que registraram um crescimento de 11% nos índices de notificação.

CONE SUL

Especificamente aos municípios do Cone Sul, além de Vilhena, mais três tiveram aumento de casos notificados.

Vilhena teve 37 casos em 2017 e saltou para 83 em 2018. Aumento de 124%; Cerejeiras teve 2 casos em 2017 e 4 em 2018; Cabixi teve 1 em 2017 e 3 em 2018 e, finalmente, Chupinguaia teve 1 em 2017 e 2 em 2018.

AUTÓCTONES

Com relação a casos autóctones, que se dá para uma doença que adquirida na zona da residência do enfermo, foram detectados 2 em Vilhena em 2017 e 11 em 2018; já em Chupinguaia, foram registrados 1 em 2017 e 2 em 2018; Chupinguaia teve 1 caso em 2017 e 2 em 2018.

