ECONOMIA: presidente declara pregão fracassado e anuncia “mutirão” para serviços de paisagismo no prédio da Câmara de Vilhena

O novo presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), quer implantar um jeito diferente de administrar o dinheiro público.

Determinou a suspensão da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de paisagismo/ornamentação com fornecimento de mudas/plantas/ insumos a serem realizados no novo prédio do Poder Legislativo.

O ato foi publicado na quinta-feira, 10 de janeiro, através de “Aviso de Certame Fracassado”, via processo administrativo nº 071/2018, devido a um único participante estar habilitado para o certame licitatório (IMAGEM ABAIXO).

Com a mentalidade de gerar economia aos cofres públicos, Macedo pretende, a partir de agora, fazer uma espécie de “mutirão” para que os trabalhos sejam concluídos, informou ao Extra de Rondônia.

Anunciada em novembro de 2018, a estimativa de gastos era de R$ 117 mil, mas com as mudanças o valor deve despencar. Relembre AQUI

“Estamos analisando os trabalhos que remos fazer, mas será pensando na economia da Casa de Leis. Vou pedir doações de diversos tipos de plantas e ajuda de servidores para concluir a obra. Só irei fazer licitação do que for necessário mesmo, mas será num custo bem menor”, explicou o parlamentar.

Inicialmente, a licitação gerou inúmeras críticas contra a Câmara por parte da opinião pública, tendo, inclusive, a orientação do Ministério Público. Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação